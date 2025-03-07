Рамос выложил фото гола в ворота «Атлетико» в финале ЛЧ, поздравляя «Реал»: «123 года белой легенды, 123 года величия. Поздравляю всех мадридистов»

Серхио Рамос поздравил «Реал» со 123-летием в соцсетях.

Экс-защитник «сливочных» выложил фотографию своего гола «Атлетико » в финале Лиги чемпионов -2013/14. Забитый головой мяч перевел игру в дополнительное время, «Реал» выиграл финал со счетом 4:1.

«123 года белой легенды, 123 года величия. Поздравляю всех мадридистов с этой датой», – написал вчера Рамос .

Испанец выступал за «Реал » с 2005 по 2021 год. Сейчас футболист представляет мексиканский «Монтеррей ».

Фото: x.com/SergioRamos