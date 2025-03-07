  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рамос выложил фото гола в ворота «Атлетико» в финале ЛЧ, поздравляя «Реал»: «123 года белой легенды, 123 года величия. Поздравляю всех мадридистов»
Фото
29

Рамос выложил фото гола в ворота «Атлетико» в финале ЛЧ, поздравляя «Реал»: «123 года белой легенды, 123 года величия. Поздравляю всех мадридистов»

Серхио Рамос поздравил «Реал» со 123-летием в соцсетях.

Экс-защитник «сливочных» выложил фотографию своего гола «Атлетико» в финале Лиги чемпионов-2013/14. Забитый головой мяч перевел игру в дополнительное время, «Реал» выиграл финал со счетом 4:1.

«123 года белой легенды, 123 года величия. Поздравляю всех мадридистов с этой датой», – написал вчера Рамос.

Испанец выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год. Сейчас футболист представляет мексиканский  «Монтеррей».

Фото: x.com/SergioRamos

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Серхио Рамоса
logoСерхио Рамос
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
соцсети
logoвысшая лига Мексика
logoАтлетико
logoМонтеррей
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рамос о выборе 93-го номера в «Монтеррее»: «93-я минута была самым эпичным моментом. Это дань уважения «Реалу» и моей карьере»
137 февраля, 12:16
Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей» и взял 93-й номер в честь гола в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»
456 февраля, 22:19Фото
Главные новости
Депутат Свищев о возможном суде против Абрамовича: «Выглядит как профессиональный «кидок». Его вынудили продать «Челси», теперь пытаются прикарманить деньги – это воровство»
1958 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» принимает «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
10959 минут назадLive
РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Вильягру. Полузащитника подписали свободным агентом вне трансферного окна
10сегодня, 14:57
Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» не попадет в ЛЧ, это не будет концом света. Это значит, что мы были недостаточно хороши. Будем бороться»
12сегодня, 14:47
Аморим о матче с «Арсеналом»: «Нам нужно пережить воскресенье. «МЮ» очень устал в последние 20 минут с «Сосьедадом»
11сегодня, 14:44
«Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Дзюба, ты – король!» Чего его хаять, если он забил 233 мяча». Первак об Артеме
16сегодня, 14:31
Ромелу Лукаку: «Мой идеальный вес – 102 кг. В Англии меня считали ленивым, в Италии – трудягой»
8сегодня, 14:25
Рубен Аморим: «У меня не будет того времени, что было у Артеты в «Арсенале». «МЮ» – другой клуб»
7сегодня, 14:01
Евгения Медведева: «В спорте я Роналду, а когда завершила карьеру – Месси. Больше хочется поговорить с Месси, он кажется человечнее. У Роналду же должно быть все вылизано – он и выглядит как Аполлон»
50сегодня, 13:51
Матвей Кисляк: «Сборная – это герб на груди, флаг. Если ты в команде – значит, ты один из лучших в России сейчас»
27сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Краснодар» – 0:1. Черников забил. Онлайн-трансляция
944 минуты назадLive
Защитник «Райо» Лежен назвал Месси сильнейшим, против кого он играл: «Но есть много хороших игроков, таких как Левандовски и Бензема»
324 минуты назад
Хавбек ЦСКА Кисляк: «Отдых в России не хуже, чем в Таиланде, Турции. Люблю природу, получил прозвище «дед»
227 минут назад
Слот о матчах с «Саутгемптоном» в АПЛ, «ПСЖ» в ЛЧ и «Ньюкаслом» в Кубке лиги: «Ливерпуль» ждут три финала, и первый – главный. Надеюсь, фанаты придут не за 5 минут до свистка»
38 минут назад
Миралем Пьянич: «Приехать в Россию – лучший выбор для меня. Мне все равно на критику. Никто не может меня сломать»
441 минуту назад
Артета про 7:1 перед матчем с «МЮ»: «Победа над ПСВ приободрит «Арсенал». Теперь нужно попытаться повторить эту великолепную игру в воскресенье»
4сегодня, 14:37
Пьянич о «Зените»: «Я был в «Ювентусе», когда мы выиграли 9 титулов подряд. Это значит, что клуб хорошо работает. Да, они тратят больше, но эти деньги приносят и победы»
4сегодня, 14:21
Роман Бабаев: «ЦСКА с интересом смотрит за трансферами других клубов РПЛ. Хочется верить, что это мастера, которые стоят этих денег»
8сегодня, 14:14
Дмитрий Баринов: «Не хочу, чтобы сын был футболистом»
2сегодня, 14:10
«Бавария» не планирует подписывать Салаха, если он не продлит контракт с «Ливерпулем». То же касается и ван Дейка
6сегодня, 14:03