Рамос выложил фото гола в ворота «Атлетико» в финале ЛЧ, поздравляя «Реал»: «123 года белой легенды, 123 года величия. Поздравляю всех мадридистов»
Серхио Рамос поздравил «Реал» со 123-летием в соцсетях.
Экс-защитник «сливочных» выложил фотографию своего гола «Атлетико» в финале Лиги чемпионов-2013/14. Забитый головой мяч перевел игру в дополнительное время, «Реал» выиграл финал со счетом 4:1.
«123 года белой легенды, 123 года величия. Поздравляю всех мадридистов с этой датой», – написал вчера Рамос.
Испанец выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год. Сейчас футболист представляет мексиканский «Монтеррей».
Фото: x.com/SergioRamos
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Серхио Рамоса
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