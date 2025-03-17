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Дюков о долгих просмотрах ВАР в РПЛ: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Главное, чтобы решения были правильными»

Александр Дюков высказался о том, что ВАР 6 минут проверял победный гол «Локо».

В субботу железнодорожники одолели «Динамо» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ.

«В матче «Локомотив» — «Динамо» был непростой момент. Главное, что было принято верное решение. Как говорится: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Департамент судейства будет работать над тем, чтобы решения принимали быстрее. Семь минут — это очень долго. Но главное, чтобы решения, которые принимаются, были правильными», — сказал президент РФС..

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
видеоповторы
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logoДинамо Москва
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