Дюков о долгих просмотрах ВАР в РПЛ: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Главное, чтобы решения были правильными»

Александр Дюков высказался о том, что ВАР 6 минут проверял победный гол «Локо».

В субботу железнодорожники одолели «Динамо » (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ .

«В матче «Локомотив » — «Динамо» был непростой момент. Главное, что было принято верное решение. Как говорится: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Департамент судейства будет работать над тем, чтобы решения принимали быстрее. Семь минут — это очень долго. Но главное, чтобы решения, которые принимаются, были правильными», — сказал президент РФС..