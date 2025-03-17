Гендиректор «Динамо» о том, что ВАР 6 минут проверял гол «Локо»: «Это особенность нашего оборудования. Все клубы этим недовольны»

Гендиректор «Динамо» высказался о том, что ВАР 6 минут проверял победный гол «Локо».

В субботу бело-голубые проиграли железнодорожникам (1:2) в 21-м туре Мир РПЛ .

«Надо посмотреть эпизод (второй гол «Локомотива » – Спортс”) в более хорошем качестве. Насколько понимаю логику арбитра, мяч отскочил от нашего игрока, что вероятно. Конечно, очевиден там был двухметровый офсайд. Мяч засчитан, поэтому результат на табло. Долго смотрели эпизод? Это особенность нашего оборудования. Все клубы этим недовольны.

Два поражения подряд – это неприятно, но игра команды в целом атакующая, активная, интенсивная. С результатом нам не повезло, но игра оставляет хорошие впечатления.

Что касается номинального состава, то вы видите, что он укомплектован. Есть по несколько игроков на каждую позицию. Наверное, текущая ситуация с позициями игроков – стечение обстоятельств: травмы, удаление Маухуба. Даже в таком составе команда большую часть матча доминировала, имела много моментов. К сожалению, не удалось их реализовать», – сказал Павел Пивоваров .