Лунев о голе Сильянова «Динамо»: «Плохой повтор – не совсем видно, было ли касание у игрока «Локо». У судей на ВАР должно быть больше камер»
Вчера «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
На 76-й минуте матча полузащитник Алексей Батраков со штрафного сделал навес в сторону ворот соперника. В результате борьбы Лукаса Фассона и Хуана Касереса мяч оказался у Александра Сильянова, и тот переправил его в ворота.
ВАР около 6 минут изучал момент в связи с тем, что автор гола мог находиться в положении вне игры. В итоге было установлено, что к Сильянову мяч попал от головы Касереса, и главный арбитр матча Рафаэль Шафеев засчитал гол.
«Повтор посмотрели. Там один повтор был только, и там не совсем четко было видно, насколько было касание или не было его у игрока «Локомотива», который боролся с Хуаном. Я так понимаю, трактовка в том и заключается, что от нашего игрока мяч отлетел.
Там плохая камера и плохой повтор, не могу ничего на 100% сказать. У судей на ВАР должно быть больше камер, им это подать проще», – сказал вратарь «Динамо».
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