У «Фенербахче» Моуринью ни одной победы против топ-5 лиги Турции – 4 ничьих, 2 поражения. Клуб идет 2-м в таблице

«Фенербахче» продлил безвыигрышную серию против клубов топ-5 лиги Турции до 6 матчей.

В воскресенье команда под руководством Жозе Моуринью не смогла победить дома «Самсунспор» (0:0).

Всего в 6 играх против топ-5 в текущем чемпионате «Фенербахче» 4 раза сыграл вничью (с «Галатасараем » (0:0), с «Самсунспором » (2:2, 0:0) и с «Еюпспором» – 1:1) и потерпел два поражения (от «Галатасарая» (1:3) и «Бешикташа » – (0:1).

После 26 матчей «Фенербахче » занимает в таблице 2-е место, отставая на 9 очков от «Галатасарая», у которого на игру больше.

До конца турнира «Фенербахче» сыграет дома с «Бешикташем» и «Еюпспором».