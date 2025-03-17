У «Фенербахче» Моуринью ни одной победы против топ-5 лиги Турции – 4 ничьих, 2 поражения. Клуб идет 2-м в таблице
«Фенербахче» продлил безвыигрышную серию против клубов топ-5 лиги Турции до 6 матчей.
В воскресенье команда под руководством Жозе Моуринью не смогла победить дома «Самсунспор» (0:0).
Всего в 6 играх против топ-5 в текущем чемпионате «Фенербахче» 4 раза сыграл вничью (с «Галатасараем» (0:0), с «Самсунспором» (2:2, 0:0) и с «Еюпспором» – 1:1) и потерпел два поражения (от «Галатасарая» (1:3) и «Бешикташа» – (0:1).
После 26 матчей «Фенербахче» занимает в таблице 2-е место, отставая на 9 очков от «Галатасарая», у которого на игру больше.
До конца турнира «Фенербахче» сыграет дома с «Бешикташем» и «Еюпспором».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости