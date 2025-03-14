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Моуринью о судействе матча с «Рейнджерс»: «Один из лучших ВАР не увидел ни одного из трех пенальти. Надеюсь, это случайность, а не следствие финала с «Севильей»

Жозе Моуринью недоволен судейством в Лиге Европы.

«Фенербахче» вылетел из турнира, проиграв «Рейнджерс» в 1/8 финала (1:3, 2:0, по пенальти 2:3). Главным арбитром ответной встречи был Эспен Эскос, за ВАР отвечал Пол ван Букел

«Я надеюсь, что все, что случилось со мной в еврокубках, не является следствием финала в Будапеште, и я надеюсь, что это просто случайность. После того финала, после моей дисквалификации с нами случилось то, что случилось: мы не вышли в Лигу чемпионов из-за пенальти на 120-й минуте, который увидел только четвертый судья.

Сегодня ВАР, который считается одним из лучших, не увидел ни одного из трех пенальти. Я просто надеюсь, что это случайность.

Я понес наказание за дисквалификацию и надеюсь, что эта история закончилась. Я молюсь, чтобы это было просто случайностью», – сказал главный тренер «Фенербахче». 

Напомним, в 2023 году Моуринью, возглавлявший в тот момент «Рому», был дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра Энтони Тейлора после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Турция
logoсудьи
logoРейнджерс
logoФенербахче
logoЛига Европы УЕФА
Пол ван Букел
Эспен Эскос
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