  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью о вылете от «Рейнджерс» по пенальти: «Фенербахче» должен был побеждать в игровое время. Я максимально горжусь парнями»
1

Моуринью о вылете от «Рейнджерс» по пенальти: «Фенербахче» должен был побеждать в игровое время. Я максимально горжусь парнями»

Жозе Моуринью оценил вылет «Фенербахче» из 1/8 финала Лиги Европы.

Турецкий клуб проиграл в ответном матче «Рейнджерс» в серии 11-метровых (2:0, 2:3 по пен., первая игра – 1:3).

«Мы должны были побеждать по итогам 90 или хотя бы 120 минут. Поздравления «Рейнджерс», но я думаю, что моя команда заслуживает всего лучшего и от меня, и от болельщиков. 

Мне очень жаль. Особенно за своих парней. Но я максимально горжусь ими», – сказал тренер «Фенербахче».

Хет-трик Бруну, сэйв Хайкина с пенальти, вылет Моуринью. Кто прошел в 1/4 ЛЕ и ЛК

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoФенербахче
logoЛига Европы УЕФА
logoЖозе Моуринью
logoРейнджерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» разнес «Сосьедад» Захаряна дома, «Фенербахче» Моуринью по пенальти вылетел от «Рейнджерс», «Атлетик» выбил «Рому»
556вчера, 22:50
Жозе Моуринью: «Я искренне считаю, что «Фенербахче» лучше «Рейнджерс». Мы заслужили поражение в первом матче, но у нас есть шанс пройти дальше»
3вчера, 19:12
Моуринью могут еще раз дисквалифицировать в Турции. Жозе сказал, что глава дисциплинарного комитета праздновал его отстранение в футболке «Галатасарая»
1711 марта, 20:41
Главные новости
Дзюба в сборной России, Вендел не сыграет со «Спартаком», «Факел» наказан за расизм, «МЮ» в 1/4 финала ЛЕ, победы Мирры и Медведева, 4000 трешек Карри и другие новости
122 минуты назад
«Российские девушки очень красивые. Но самые красивые — черногорки». Хавбек «Акрона» Лончар о красоте
543 минуты назад
Маскерано о возвращении Месси: «Хотели, чтобы он вышел раньше, но нужно было найти подходящий момент. Он смог забить, а ямайцы смогли его увидеть – отличный вечер для всех»
7сегодня, 04:58
Хавбек «Челси» Дьюзбери-Холл: «Мы выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы. Было бы глупо говорить, что не сможем победить в Лиге конференций»
8сегодня, 04:28
Аморим о Бруну: «Иногда его желание победить зашкаливает – он играет на разных позициях, не доверяя партнерам»
12сегодня, 03:40
Суарес продлил результативную серию (4+5) до 5 матчей. Форвард «Интер Майами» забил «Кавальеру»
4сегодня, 03:21
Месси забил 3-й гол в сезоне – ямайскому «Кавальеру», сыграв впервые за 4 матча
57сегодня, 02:26
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» обыграл в гостях «Кавальера» – 2:0. Месси забил на 92-й, Суарес реализовал пенальти
12сегодня, 02:10
Аморим о безголевой серии Хейлунда из 21 матча: «Он разгоняет атаки и очень сильно помогает «МЮ». Он забьет»
12сегодня, 01:40
Марчиняк отрицает, что Мбаппе сказал его помощнику о двойном касании Альвареса: «Неправда. Я сам сообщил ВАР, и они тщательно проверили»
94вчера, 23:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» в гостях у «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в выходные
28 минут назад
Булыкин верит в гонку в РПЛ до последнего тура: «Даже «Зенит» играет не в лучший футбол. На этом фоне даже при неидеальной игре можно претендовать на чемпионство»
256 минут назад
Борис Игнатьев о сборной: «Ждем, когда приоткроются шлюзы и будем тренироваться с более титулованными командами Европы и мира. Матч с Гренадой — отличная подготовка»
2сегодня, 04:41
Радимов о Дзюбе: «Не верил, что его вызовут в сборную. Даже спорил с помощником Карпина Писаревым»
5сегодня, 04:11
Жена Карпина о работе Валерия в сборной после ухода из «Ростова»: «Не могу сказать, что стало больше свободного времени. Он постоянно в кабинете в РФС, ходит на собрания»
11сегодня, 03:54
Аршавин об отмене красной Якимова в матче с «Зенитом»: «Одно из немногих разумных решений ЭСК. По‑футбольному его нельзя было удалять»
11сегодня, 03:04
Мареска о Лиге конференций: «Челси» должен подарить титул болельщикам и клубу. Нужно очень постараться»
2сегодня, 01:22
«Челси» сыграет с «Легией» в 1/4 финала ЛК, «Бетис» – с «Ягеллонией», «Фиорентина» – с «Целе»
9вчера, 22:49
Бруну про 4:1 с «Сосьедадом»: «Для «МЮ» главное – победа. Мы прогрессируем»
2вчера, 22:35
«Челси» вышел в 1/4 финала ЛК, победив «Копенгаген» в обоих матчах – 1:0 и 2:1. Дьюзбери-Холл забил на «Стэмфорд Бридж»
12вчера, 21:53