Моуринью о вылете от «Рейнджерс» по пенальти: «Фенербахче» должен был побеждать в игровое время. Я максимально горжусь парнями»
Жозе Моуринью оценил вылет «Фенербахче» из 1/8 финала Лиги Европы.
Турецкий клуб проиграл в ответном матче «Рейнджерс» в серии 11-метровых (2:0, 2:3 по пен., первая игра – 1:3).
«Мы должны были побеждать по итогам 90 или хотя бы 120 минут. Поздравления «Рейнджерс», но я думаю, что моя команда заслуживает всего лучшего и от меня, и от болельщиков.
Мне очень жаль. Особенно за своих парней. Но я максимально горжусь ими», – сказал тренер «Фенербахче».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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