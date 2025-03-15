Сен-Максимен о решении Моуринью оставить его вне состава: «Ложь поднимается на лифте, правда – по лестнице». Жозе ответил: «Если игрок в форме, ему не нужен лифт»
Форвард ранее не был включен в заявку на игру Лиги Европы против «Рейнджерс».
После этого он написал в соцсетях: «Чтобы победить меня, потребуется нечто большее. Когда ложь поднимается на лифте, правда поднимается по лестнице. Это занимает больше времени, но в конце концов она всегда приходит. Если Бог с нами, кто против нас? Римлянам 8:31».
Моуринью отреагировал на высказывания футболиста, намекнув, что у того есть лишний вес.
«Я не знал, что Сен-Максимен талантлив в поэзии. Я тоже неплох в этом отношении. Когда футболист хорошо и усердно работает, тренируется каждый день, он в форме и может подниматься по лестнице. Ему не нужен лифт.
Однако, если игрок плохо тренируется, опаздывает, имеет лишний вес, не готов играть, ему нужен лифт, чтобы подняться наверх. Потому что он быстро устает на лестнице», – сказал тренер «Фенербахче».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий