Депутат Свищев не придет в Госдуму в красно-белом шарфе после 2:1 с «Зенитом»: «Такой традиции нет. Если все будут чествовать свои клубы, станем очень пестрой думой»

Дмитрий Свищев не будет отмечать в Госдуме победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в РПЛ.

— Уже заготовили шутки для господ Милонова и Валуева, болеющих за «Зенит»?

— Шуток для них у меня нет. Матч был непростой, сейчас будут еще долго обсуждать ситуацию с неназначенным пенальти и будет много вопросов про объективность или необъективность судейства.

Но все-таки домашняя победа «Спартака » важна как для самого клуба, так и для наших болельщиков. Все-таки «Зенит» на сегодняшний день является фаворитом в чемпионате, самый богатый, самый дорогой клуб в истории современной России, у них такие звезды.

Поздравляю болельщиков, сам клуб, тренерский штаб — это важная победа, чтобы еще больше подогреть интерес к чемпионату. Этот сезон вообще получается драматичным, интересным.

— В думу кто-то придет в красно-белом шарфе?

— Нет, у нас пока такой традиции нет. И, думаю, слава богу, потому что каждый из депутатов представляет свой регион. Если все будут чествовать свои клубы, мы станем очень пестрой думой. Я не помню, чтобы кто-то поздравлял отдельно взятый клуб с победой, давно такого не было, – сказал депутат Госдумы РФ.