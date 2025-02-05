Депутат Свищев о пиве на матчах: «Есть те, кто могут накидаться, но они это сделают и до стадиона. Потом приходят «невменько», где-то еще «догонятся», но таких единицы. Мы демонизируем фанатов»

Дмитрий Свищев объяснил, почему нет ничего плохого в продаже пива на матчах.

«Понятно, что в семье не без урода, есть люди, которые могут нормально накидаться, но они это сделают и до стадиона. Потом приходят совершенно «невменько», где-то еще «догонятся». Но таких людей единицы.

Те, кто хочет пить пиво, они сидят в барах. Те, кто приходят на стадион, они приходят не пиво пить, а получать эмоции. Вот я не пью, но бываю на стадионах. Ничего страшного в банке пива нет.

Я бывал на многих международных турнирах. Почему там можно? Не видел ни одного пьяного за все время. Когда у нас был чемпионат мира и Олимпиада, все было нормально, не зафиксировано ни одного случая.

Просто мы демонизируем наших болельщиков. Якобы на стадионах идет алкоголизация общества. Бред полный!

Кстати, три дня назад я получил ответ от Минздрава, что они еще раз готовы рассмотреть инициативу по возвращению пива на стадионы. Это, кстати, хороший ответ, уже не отрицательный», – отметил депутат Государственной думы .

Депутат Свищев: «Никто не может объяснить, почему на концертах можно продавать пиво, вино, водку, коньяк, да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя»