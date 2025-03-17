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«Барселона» забила 132 гола в 43 матчах сезона. Рекорд – 190 мячей за 64 игры в сезоне-2011/12

«Барселона» имеет шансы установить рекорд по голам за один сезон.

После победы над «Атлетико» со счетом 4:2 у команды Ханси Флика 132 гола в 43 матчах сезона.

Лучший результат среди всех испанских клубов принадлежит «Барселоне» образца сезона-2011/12. Тогда возглавляемая Пепом Гвардиолой команда забила 190 мячей за 64 игры.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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