«Барселона» забила 132 гола в 43 матчах сезона. Рекорд – 190 мячей за 64 игры в сезоне-2011/12

«Барселона» имеет шансы установить рекорд по голам за один сезон.

После победы над «Атлетико » со счетом 4:2 у команды Ханси Флика 132 гола в 43 матчах сезона.

Лучший результат среди всех испанских клубов принадлежит «Барселоне» образца сезона-2011/12. Тогда возглавляемая Пепом Гвардиолой команда забила 190 мячей за 64 игры.