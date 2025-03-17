Симеоне против «Барселоны»: 6 побед и 21 поражение в 39 матчах

Диего Симеоне выиграл лишь 6 матчей против «Барселоны» за всю тренерскую карьеру.

«Атлетико» под его руководством сегодня уступил «блаугране» со счетом 2:4 в 28-м туре Ла Лиги .

Начиная с 2012 года аргентинец встречался с «Барселоной» в различных турнирах 39 раз. Победить удалось только в 6 случаях, еще 12 раз была ничья. Каталонцы выиграли 21 матч, в том числе 6 из последних 8.

В следующий раз «Атлетико » и «Барселона » встретятся 2 апреля.