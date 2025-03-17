У Ямаля 29 (13+16) очков в 38 матчах сезона. Вингер «Барсы» забил победный гол «Атлетико»
Ламин Ямаль забил 13-й гол за «Барселону» в этом сезоне.
17-летний вингер забил «Атлетико» на 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте матча 28-го тура Ла Лиги (4:2). Его мяч стал победным.
Теперь на счету Ямаля 13 забитых мячей и 16 результативных передач в 38 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.
Подробную статистику Ламина можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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