У Ямаля 29 (13+16) очков в 38 матчах сезона. Вингер «Барсы» забил победный гол «Атлетико»

Ламин Ямаль забил 13-й гол за «Барселону» в этом сезоне.

17-летний вингер забил «Атлетико » на 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте матча 28-го тура Ла Лиги (4:2). Его мяч стал победным.

Теперь на счету Ямаля 13 забитых мячей и 16 результативных передач в 38 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.

Подробную статистику Ламина можно найти здесь .