Мяч попал Эраковичу в руку в штрафной «Зенита». «Спартак» пенальти не получил
«Зенит» мог получить пенальти в свои ворота во 2-м тайме матча со «Спартаком».
Команды Сергея Семака и Деяна Станковича встречались в Москве в 21-м туре Мир РПЛ, игра завершилась победой хозяев – 2:1.
На 77-й минуте защитник Страхиня Эракович прервал передачу красно-белых в своей штрафной, и мяч от его ноги отскочил в руку.
Главный судья Сергей Иванов принял решение не назначать пенальти в ворота «Зенита».
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Мантуан ударил Мартинса сзади по ноге в штрафной «Зенита». Иванов не дал «Спартаку» пенальти
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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