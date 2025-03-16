Экс-арбитр ФИФА Николаев о падении Мартинса в штрафной «Зенита»: «Пенальти не назначен, значит, его не было. Абсолютно игровой контакт»
Алексей Николаев поддержал решение судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита».
На 34-й минуте матча «Спартак» – «Зенит» (1:0, второй тайм) Густаво Мантуан, пытаясь помешать Кристоферу Мартинсу Перейре принять мяч, ударил соперника сзади по ноге, отчего тот упал на газон. Главный арбитр Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, не назначил одиннадцатиметровый.
«Пенальти не был назначен, значит, нет пенальти. На самом деле, таких эпизодов – масса.
На мой взгляд, это игровой контакт, мяч идет к двум футболистам, один из которых, Мартинс, ставит ногу чуть в сторону, а Мантуан ставит ногу, пытаясь сыграть в мяч. Потом происходит абсолютно игровой контакт, поэтому ВАР еще раз посмотрел эпизод, и арбитр правильно продолжил игру», – сказал бывший арбитр ФИФА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости