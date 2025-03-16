Экс-арбитр ФИФА Николаев о падении Мартинса в штрафной «Зенита»: «Пенальти не назначен, значит, его не было. Абсолютно игровой контакт»

Алексей Николаев поддержал решение судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита».

На 34-й минуте матча «Спартак » – «Зенит » (1:0, второй тайм) Густаво Мантуан, пытаясь помешать Кристоферу Мартинсу Перейре принять мяч, ударил соперника сзади по ноге, отчего тот упал на газон. Главный арбитр Сергей Иванов , проконсультировавшись с видеоассистентом, не назначил одиннадцатиметровый.

«Пенальти не был назначен, значит, нет пенальти. На самом деле, таких эпизодов – масса.

На мой взгляд, это игровой контакт, мяч идет к двум футболистам, один из которых, Мартинс, ставит ногу чуть в сторону, а Мантуан ставит ногу, пытаясь сыграть в мяч. Потом происходит абсолютно игровой контакт, поэтому ВАР еще раз посмотрел эпизод, и арбитр правильно продолжил игру», – сказал бывший арбитр ФИФА.