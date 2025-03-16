  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-арбитр ФИФА Николаев о падении Мартинса в штрафной «Зенита»: «Пенальти не назначен, значит, его не было. Абсолютно игровой контакт»
33

Экс-арбитр ФИФА Николаев о падении Мартинса в штрафной «Зенита»: «Пенальти не назначен, значит, его не было. Абсолютно игровой контакт»

Алексей Николаев поддержал решение судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита».

На 34-й минуте матча «Спартак» – «Зенит» (1:0, второй тайм) Густаво Мантуан, пытаясь помешать Кристоферу Мартинсу Перейре принять мяч, ударил соперника сзади по ноге, отчего тот упал на газон. Главный арбитр Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, не назначил одиннадцатиметровый.

«Пенальти не был назначен, значит, нет пенальти. На самом деле, таких эпизодов – масса.

На мой взгляд, это игровой контакт, мяч идет к двум футболистам, один из которых, Мартинс, ставит ногу чуть в сторону, а Мантуан ставит ногу, пытаясь сыграть в мяч. Потом происходит абсолютно игровой контакт, поэтому ВАР еще раз посмотрел эпизод, и арбитр правильно продолжил игру», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЗенит
logoАлексей Николаев
logoСергей Сергеевич Иванов
logoпремьер-лига Россия
logoГуставо Мантуан
видеоповторы
logoКристофер Мартинс Перейра
logoсудьи
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на матче Мир РПЛ
130сегодня, 17:59
Мартинс впервые в сезоне забил в РПЛ. У хавбека «Спартака» 5 голов в Кубке
7сегодня, 17:51
У «Зенита» два удара в 1-м тайме со «Спартаком» – мимо. «Спартак» пробил семь раз и ведет 1:0
33сегодня, 17:42
Главные новости
«Ювентус» проиграл два матча подряд с общим счетом 0:7. У туринцев 7 побед и 6 поражений в 17 играх в 2025 году
3 минуты назад
Семак впервые проиграл «Спартаку» в РПЛ как тренер «Зенита». Было 7 побед и 6 ничьих
144 минуты назад
У «Зенита» 1 победа и 3 поражения в 5 последних турах Мир РПЛ
3110 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Лестера», «Арсенал» обыграл «Челси», «Тоттенхэм» уступил «Фулхэму»
32213 минут назадLive
«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 матчей. Предыдущая победа была в 2022-м
5116 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» проиграл «Фиорентине», «Интер» против «Аталанты», «Наполи» и «Венеция» сыграли 0:0, «Болонья» забила 5 голов «Лацио»
11518 минут назад
«Фиорентина» разгромила «Ювентус» – 3:0! Гозенс, Мандрагора и Гудмундссон забили
14618 минут назад
«Спартак» обошел «Зенит» и идет 2-м в Мир РПЛ. До «Краснодара» – 3 очка
10824 минуты назад
У Соболева 0+0 в 14 матчах за «Зенит» в РПЛ
12725 минут назад
«Спартак» обыграл «Зенит» в Москве (2:1) благодаря дублю Мартинса
103434 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о 2:1: «Спартаку» повезло в конце, казалось, был офсайд. В моменте думал, что Иванов потерял контроль над игрой. Хорошо, что доиграли без красных»
22 минуты назад
«ПСЖ» – «Марсель». Доннарумма, Хвича и Дембеле играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
22 минуты назад
12 очков Мартинса и Аззи – лучший результат фэнтези-тура РПЛ. В топ-3 также Агаларов с 10 очками
16 минут назадФэнтези
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Варди и Хейлунд играют. Онлайн-трансляция
713 минут назадLive
40107 зрителей посетили матч «Спартака» и «Зенита»
1518 минут назад
«Штутгарт» – «Байер». 1:0 – Демирович забил. Онлайн-трансляция
325 минут назадLive
У «Ливерпуля» 7 ударов по воротам и 2 в створ в финале Кубка лиги. У «Ньюкасла» 17 ударов и 6 в створ
1627 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Черноморец», «Балтика» обыграла «Тюмень», «Родина» разгромила «Аланию»
2748 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» против «Марселя», «Гавр» Кузяева проиграл «Лиону» в гостях
7сегодня, 18:14
Из-за фанатских беспорядков остановлен матч «Монпелье» – «Сент-Этьен» . Болельщики бросали файеры и предметы на поле, на трибуне возникло возгорание
3сегодня, 18:10