Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на матче Мир РПЛ
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку о «Зените».
Команды Деяна Станковича и Сергея Семака встречаются в Москве в 21-м туре Мир РПЛ.
По ходу первого тайма болельщики красно-белых выкрикивали: «Зенит» – позор российского футбола!»
«Спартак» – «Зенит». 1:0 – Мартинс открыл счет! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Наглецы из Воронежа»
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