Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на матче Мир РПЛ

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку о «Зените».

Команды Деяна Станковича и Сергея Семака встречаются в Москве в 21-м туре Мир РПЛ .

По ходу первого тайма болельщики красно-белых выкрикивали: «Зенит» – позор российского футбола!»

«Спартак» – «Зенит». 1:0 – Мартинс открыл счет! Онлайн-трансляция