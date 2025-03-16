Мантуан ударил Мартинса сзади по ноге в штрафной «Зенита». Иванов не дал «Спартаку» пенальти

«Спартак» претендовал на пенальти в игре с «Зенитом».

Команды Деяна Станковича и Сергея Семака встречаются в 21-м туре Мир РПЛ . На 34-й минуте вингер Густаво Мантуан , пытаясь помешать хавбеку Кристоферу Мартинсу Перейре принять мяч, ударил соперника сзади по ноге. 28-летний игрок упал на газон. Главный судья Сергей Иванов , проконсультировавшись с видеоассистентом, принят решение не назначать одиннадцатиметровый. Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»