Мантуан ударил Мартинса сзади по ноге в штрафной «Зенита». Иванов не дал «Спартаку» пенальти
«Спартак» претендовал на пенальти в игре с «Зенитом».
Команды Деяна Станковича и Сергея Семака встречаются в 21-м туре Мир РПЛ.
На 34-й минуте вингер Густаво Мантуан, пытаясь помешать хавбеку Кристоферу Мартинсу Перейре принять мяч, ударил соперника сзади по ноге. 28-летний игрок упал на газон.
Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, принят решение не назначать одиннадцатиметровый.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости