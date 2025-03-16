Мартинс впервые в сезоне забил в РПЛ. У хавбека «Спартака» 5 голов в Кубке

Кристофер Мартинс впервые в сезоне забил в Мир РПЛ.

Полузащитник «Спартака» открыл счет в добавленное к 1-му тайму время матча 21-го тура против «Зенита ».

Мартинс забил первый гол в текущем розыгрыше чемпионата России. Также на счету люксембуржца 5 голов за «Спартак » в Фонбет Кубке России.

Подробно со статистикой Мартинса можно ознакомиться здесь .