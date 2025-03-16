Мартинс впервые в сезоне забил в РПЛ. У хавбека «Спартака» 5 голов в Кубке
Кристофер Мартинс впервые в сезоне забил в Мир РПЛ.
Полузащитник «Спартака» открыл счет в добавленное к 1-му тайму время матча 21-го тура против «Зенита».
Мартинс забил первый гол в текущем розыгрыше чемпионата России. Также на счету люксембуржца 5 голов за «Спартак» в Фонбет Кубке России.
Подробно со статистикой Мартинса можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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