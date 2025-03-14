Мартинс согласен, что игра «Спартака» с «Зенитом» может стать определяющей в борьбе за титул: «Каждый матч решающий, в том числе с петербуржцами»

Кристофер Мартинс высказался о предстоящей игре с «Зенитом» в Мир РПЛ.

В воскресенье «Спартак» примет «Зенит » в рамках 21‑го тура чемпионата России.

– Впереди игра с «Зенитом». Чего от нее ждешь, учитывая турнирное положение? Эта игра может стать определяющей в борьбе за чемпионство?

– Да. На мой взгляд, каждая игра решающая в битве за титул, в том числе и игра с «Зенитом», – сказал полузащитник «Спартака ».