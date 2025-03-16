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Фофана мог наступить на лежавшего Райса и шипами попал по ноге Троссарду в игре с «Арсеналом». Судья Кавана не дал карточку защитнику «Челси»

Уэсли Фофана не получил карточку, дважды сыграв грубо в матче с «Арсеналом».

«Арсенал» принимает «Челси» в лондонском дерби в 29-м туре АПЛ (1:0, второй тайм).

На 24-й минуте ВАР проверил эпизод с возможным наступом Фофана на лежавшего хавбека Деклана Райса. Арбитр Крис Кавана не показал ни красной, ни желтой карточки французскому защитнику.

Через несколько минут Уэсли, задрав ногу, шипами попал выше голеностопа полузащитнику Леандро Троссарду. Предупреждения от судьи опять не последовало.

Изображения: кадры из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
видеоповторы
logoУэсли Фофана
logoсудьи
logoЛеандро Троссард
Крис Кавана
logoДеклан Райс
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