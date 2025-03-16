Депутат Милонов о возможном рекорде Дзюбы в сборной: «Я не стану вас обманывать – не сильно буду болеть. Я не сильно про спорт, я больше про людей. Он уже одержал главную победу – над собой»

Виталий Милонов не будет болеть за Артема Дзюбу, чтобы он побил рекорд в сборной.

– Будете смотреть товарищеский матч сборных России и Гренады? Будете болеть за то, чтобы Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды (сейчас у Дзюбы и Александра Кержакова по 30 голов – Спортс’‘)?

– Прежде всего, я рад, что Артем смог преодолеть кризис, который имел место. Уже мало кто верил, что он сможет выкарабкаться, потому что у него все как-то пошло по ниспадающей.

Но молодец, всегда радостно, когда человек преодолевает сложности и доказывает всем, что он лучший. Главную победу Дзюба уже одержал – над собой.

Я же не стану вас обманывать. Я не сильно буду болеть. Я не сильно про спорт, я больше про людей. Как за человека я за него очень рад, – сказал депутат Госдумы РФ Милонов.

Ранее 36-летний футболист «Акрона », забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.