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  • Самедов о «Факеле» и судьях: «К команде относятся предвзято, во втором матче подряд прямые красные – это нефутбольные решения, уже смешно! Почему не работает ВАР?»
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Самедов о «Факеле» и судьях: «К команде относятся предвзято, во втором матче подряд прямые красные – это нефутбольные решения, уже смешно! Почему не работает ВАР?»

Александр Самедов упрекнул судей в предвзятости по отношению к «Факелу».

Ранее стало известно, что «Факел» оспорит в КДК РФС удаление Дилана Мертенса в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:1). Матч обслуживал Артем Любимов.

После матча 20-го тура «Факел» – «Зенит» (0:2) КДК отменил удаление Вячеслава Якимова за фол последней надежды на форварде гостей Лусиано Гонду в первом тайме. На игре работал рефери Виталий Мешков.

«По моим ощущениям, к команде относятся предвзято. Во втором подряд матче прямые красные карточки. Считаю, что это нефутбольные решения.

В обоих случаях очевидные желтые, с кем я ни говорил – все считают так же. И в первом случае удаление уже признано ошибочным.

Почему не работает ВАР, который во время матча такие решения должен отменять? Очевидно же, что нет умышленной агрессии, чрезмерной грубости, нет продавливания. Это уже смешно!

Наверное, нам надо изначально готовиться к матчам, отрабатывая игру в меньшинстве. Я хочу обратить внимание всей футбольной общественности на то, что происходит», – заявил старший селекционер «Факела» Самедов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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logoАлександр Самедов
Артем Любимов
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