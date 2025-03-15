Глушаков о матче «Спартак» – «Зенит»: «Соболев будет рвать и метать. Это игра за 6 очков, одна из ключевых»

Денис Глушаков многого ожидает от Александра Соболева в игре «Спартак» – «Зенит».

«Вендел – один из ключевых и системообразующих игроков «Зенита », который создает много проблем для соперника. Но, помимо Вендела , есть еще хорошие игроки. Есть те, кому есть что доказывать. Думаю, тот же Соболев будет рвать и метать.

Нас ожидает интересный матч. Многое будет зависеть от настроя команд, тактики тренеров и психологического состояния игроков. Фаворита в этой игре нет, матч-загадка. Игра за шесть очков, которая решит не все, но это один из ключевых матчей», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».