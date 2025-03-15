Пулишич забил 15 голов за «Милан» во 2-м сезоне подряд. Больше американец не забивал никогда

Кристиан Пулишич забил 15-й гол в сезоне.

Атакующий полузащитник «Милана » сравнял счет в домашнем матче 29-го тура Серии А с «Комо » (1:1, второй тайм).

26-летний хавбек сборной США с 15 голами в 38 матчах лидирует в списке бомбардиров «россонери» в этом сезоне во всех турнирах. У Тейани Рейндерса 12 мячей. Также на счету Кристиана 7 ассистов.

В прошлом сезоне Пулишич забил 15 голов за 50 игр. Больше в рамках одного сезона игравший за «Боруссию» Дортмунд и «Челси» хавбек не забивал никогда.

Подробная статистика выступлений американца – здесь .