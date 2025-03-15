Батраков набрал 19 очков в первых 25 матчах РПЛ и превзошел Халка и Это′О. Только у Алиева (20) и Думбия (23) больше

Алексей Батраков набрал 19 очков в первых 25 матчах РПЛ.

19-летний хавбек «Локомотива » отдал голевой пас в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (1:1, второй тайм).

Среди игроков, дебютировавших в Премьер-лиге после 2009 года (с момента сбора статистики ассистов), лишь два игрока набирали больше результативных баллов в своих первых 25 матчах.

Форвард ЦСКА Сейду Думбия набрал 23 очка, а хавбек «Локо» Александр Алиев – 20. У Батракова – 19, как у Матео Кассьерры из «Зенита », ранее выступавшего за «Сочи».

Отметим, что Халк и Самюэль Это′О набрали по 18 баллов по системе «гол+пас» в первых 25 матчах в РПЛ.

Батраков набрал 18-е очко в 20 матчах РПЛ – ассист в игре с «Динамо». По «гол+пас» хавбек «Локо» делит 1-е место с Угальде, по голам он 2-й в лиге, по ассистам – 3-й