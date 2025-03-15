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  • Батраков набрал 18-е очко в 20 матчах РПЛ – ассист в игре с «Динамо». По «гол+пас» хавбек «Локо» делит 1-е место с Угальде, по голам он 2-й в лиге, по ассистам – 3-й
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Батраков набрал 18-е очко в 20 матчах РПЛ – ассист в игре с «Динамо». По «гол+пас» хавбек «Локо» делит 1-е место с Угальде, по голам он 2-й в лиге, по ассистам – 3-й

Алексей Батраков сделал очередное результативное действие в Мир РПЛ.

«Локомотив» принимает «Динамо» (1:1, второй тайм) в рамках 21-го тура Премьер-лиги. На 38-й минуте форвард хозяев Дмитрий Воробьев открыл счет после паса Батракова.

19-летний хавбек набрал 18 очков в 20 матчах РПЛ – у него 11 голов и 7 ассистов.

По системе «гол+пас» Алексей делит первую строчку в чемпионате России с форвардом «Спартака» Манфредом Угальде (16+2). По голевым пасам Батраков уступает Венделу («Зенит», 8) и БителлоДинамо», 9). По голам он идет следом за Угальде.

Подробная статистика выступлений футболиста «Локо» доступна здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoБителло
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoВендел
logoДмитрий Воробьев
logoДинамо Москва
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