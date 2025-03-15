Пиняев из-за травмы заменен во 2-м тайме игры «Локомотива» с «Динамо»

Сергей Пиняев получил травму в игре с «Динамо».

В начале второго тайма игры 21-го тура Мир РПЛ вингер «Локомотива » сел на газон в центре поля и просигнализировал о том, что ему нужна помощь. У него возникли проблемы с правой ногой.

После взаимодействия с медперсоналом 20-летний футболист был заменен.

В этом сезоне Пиняев забил два гола и сделал пять результативных передач в чемпионате России. Статистику игрока, вызванного в сборную России, можно изучить здесь .