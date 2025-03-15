Пиняев из-за травмы заменен во 2-м тайме игры «Локомотива» с «Динамо»
Сергей Пиняев получил травму в игре с «Динамо».
В начале второго тайма игры 21-го тура Мир РПЛ вингер «Локомотива» сел на газон в центре поля и просигнализировал о том, что ему нужна помощь. У него возникли проблемы с правой ногой.
После взаимодействия с медперсоналом 20-летний футболист был заменен.
В этом сезоне Пиняев забил два гола и сделал пять результативных передач в чемпионате России. Статистику игрока, вызванного в сборную России, можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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