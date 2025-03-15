Бернарду Силва получил травму после выхода на замену в игре с «Брайтоном»
Бернарду Силва получил травму после выхода на замену в игре с «Брайтоном».
Полузащитник «Манчестер Сити» появился на поле на 58-й минуте матча 29-го тура АПЛ.
На 76-й минуте главный тренер Пеп Гвардиола выпустил вместо португальца Филипа Фодена. Силва ушел прихрамывая.
«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 2:2. Хусанов забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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