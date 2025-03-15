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Осинькин после 0:4: «Очень много ошибок. Вопросы по пенальти – куда Ороз мог руку убрать? Я не понимаю»

Игорь Осинькин посетовал на судейство после крупного поражения «Крыльев Советов».

«Крылья» проиграли «Динамо» Махачкала (0:4) в гостевом матче 21-го тура Мир РПЛ.

На 53-й минуте защитник самарцев Илья Гапонов получил вторую желтую карточку и был удален. На 75-й судья Артем Чистяков назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой Алоиса Ороза.

– У нас не получилось соответствовать тому уровню градуса борьбы, который был с первых минут. Мы могли перетерпеть и найти свою игру, но нам не хватило чего‑то.

Показалось, что начали выравнивать матч, но в этот момент получили гол, который нас поставил в положение отыгрывающихся. Очень много ошибок, простых грубых ошибок, которые мы обязательно разберем.

– Оцените удаление.

– На повторах вам лучше видно, если вы успели посмотреть. Я пока не успел. Мне показалось, что нарушение было до штрафной. Может, было бы лучше получить пенальти, а не удаление. Оставалось много времени играть.

У меня больше вопросов по пенальти перед третьим мячом. Куда он мог руку убрать? Я не понимаю.

– Прокомментируйте стычку на поле.

– Она влияла бы на что‑то, если бы в итоге удалили игрока, который получил в этой стычке карточку. Но карточки получили другие футболисты, – сказал главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoИгорь Осинькин
logoсудьи
logoДинамо Махачкала
logoМатч ТВ
logoИлья Гапонов
Артем Чистяков судья
logoАлоис Ороз
logoпремьер-лига Россия
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