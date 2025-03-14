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  • ЭСК подтвердила, что Энрике не фолил на Беленове при первом голе «Зенита» «Факелу», а Кассьерра не был в офсайде во втором
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ЭСК подтвердила, что Энрике не фолил на Беленове при первом голе «Зенита» «Факелу», а Кассьерра не был в офсайде во втором

ЭСК подтвердила, что оба гола «Зенита» «Факелу» забиты по правилам.

Встреча 20-го тура Мир РПЛ проходила в Воронеже и завершилась победой петербуржцев (2:0). 

«Судья правильно не зафиксировал нарушение правил против вратаря команды «Факел» в атаке, предшествующей взятию ворот команды «Факел» на 19-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды «Зенит» №11 Луис Энрике вел единоборство за верховой мяч с вратарем команды «Факел» №31 Александром Беленовым без нарушения правил, так как его прыжок был направлен на игру в мяч, в действиях нападающего не было безрассудства, а неизбежный контакт в воздухе с руками вратаря являлся игровым и ненаказуемым. 

Учитывая тот факт, что вратарь выбил мяч в направлении средней линии, как он и хотел, и после произошедшего контакта с нападающим он незамедлительно продолжил выполнять свои функции, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации.

Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Факел» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Зенит» №30 Матео Кассьерра, забивший гол в ворота команды «Факел», по мнению всех членов комиссии, не находился в положении вне игры, так как в момент касания мяча партнером по команде №32 Лусиано, сделавшим ему передачу мяча, он находился дальше от линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды «Факел» №72 Мохаммед Сенхаджи, что подтверждается офсайдными линиями, прочерченными судьями ВАР при проверке взятия ворот. 

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ассистента не фиксировать положение вне игры у нападающего «Зенита» Матео Кассьерры и решение судьи засчитать взятие ворот в данной игровой ситуации», – говорится в заявлении ЭСК. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
logoЗенит
logoВиталий Мешков
logoФакел
logoМатео Кассьерра
logoАлександр Беленов
ЭСК РФС
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