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Ямаль о соцсетях: «Перестал читать, когда перед Евро начали обсуждать, достаточно ли мы с Нико испанцы. Часто плохое пишут болельщики соперников»

Ламин Ямаль заявил, что не следит за комментариями в соцсетях.

«В первый год я их читал, но как раз перед Евро появились разговоры о том, что достаточно ли мы с Нико [Уильямсом] испанцы, как и Лапорт с Ле Норманом... Я решил не смотреть, и с тех пор больше ничего не читаю, хотя иногда друзья мне что-то передают.

Когда о тебе говорят хорошо, очень часто причина в том, что это говорит болельщик команды. А если говорят плохо – значит, болеют за соперников. Важно то, что о тебе думают твой тренер, капитан, семья или те, кто хочет видеть тебя успешным – вот это действительно имеет значение», – сказал вингер «Барселоны». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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