Аршавин об Энрике в «Зените»: «Еще не включился на полную мощность. Хорош в борьбе, старается идти в дриблинг, но в финальной фазе атак не хватает острых передач»

Андрей Аршавин оценил игру новичка «Зенита» Луиса Энрике.

В первых двух матчах за петербургский клуб бразильский вингер результативными действиями не отметился.

«Энрике редко теряет мяч. Хорош в борьбе. Старается идти в дриблинг, а иногда просто продавить соперника. Возможно, в финальной фазе атак в его действиях не хватает остроты. В частности, острых передач.

Мне кажется, он еще не включился на полную мощность», — сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.