Аршавин об Энрике в «Зените»: «Еще не включился на полную мощность. Хорош в борьбе, старается идти в дриблинг, но в финальной фазе атак не хватает острых передач»
Андрей Аршавин оценил игру новичка «Зенита» Луиса Энрике.
В первых двух матчах за петербургский клуб бразильский вингер результативными действиями не отметился.
«Энрике редко теряет мяч. Хорош в борьбе. Старается идти в дриблинг, а иногда просто продавить соперника. Возможно, в финальной фазе атак в его действиях не хватает остроты. В частности, острых передач.
Мне кажется, он еще не включился на полную мощность», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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