Семак о том, сыграет ли Энрике с «Факелом»: «90 минут – вряд ли, он всего несколько дней тренируется в группе. Предстоит решить, готов ли он играть и сколько времени»

Сергей Семак прокомментировал готовность Луиса Энрике.

– Сможет ли Луис Энрике помочь команде в Воронеже и провести на поле все 90 минут?

– Посмотрим, 90 минут – вряд ли, потому что он всего несколько дней тренируется в общей группе, нам вместе с медицинским штабом предстоит принять решение о том, готов ли он сыграть и сколько времени сможет провести на поле.

– Помимо Луиса Энрике, все остальные игроки – в вашем распоряжении?

– Есть микроповреждения у некоторых ребят, поэтому мы посмотрим, все ли смогут принять участие в матче.

Надеюсь, что подойдем к игре в хорошем состоянии и оптимальном составе, – сказал главный тренер «Зенита».

«Факел » примет «Зенит » в субботу в рамках 20-го тура Мир РПЛ .