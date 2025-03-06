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  • Семак о том, сыграет ли Энрике с «Факелом»: «90 минут – вряд ли, он всего несколько дней тренируется в группе. Предстоит решить, готов ли он играть и сколько времени»
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Семак о том, сыграет ли Энрике с «Факелом»: «90 минут – вряд ли, он всего несколько дней тренируется в группе. Предстоит решить, готов ли он играть и сколько времени»

Сергей Семак прокомментировал готовность Луиса Энрике.

Сможет ли Луис Энрике помочь команде в Воронеже и провести на поле все 90 минут?

– Посмотрим, 90 минут – вряд ли, потому что он всего несколько дней тренируется в общей группе, нам вместе с медицинским штабом предстоит принять решение о том, готов ли он сыграть и сколько времени сможет провести на поле.

Помимо Луиса Энрике, все остальные игроки – в вашем распоряжении?

– Есть микроповреждения у некоторых ребят, поэтому мы посмотрим, все ли смогут принять участие в матче.

Надеюсь, что подойдем к игре в хорошем состоянии и оптимальном составе, – сказал главный тренер «Зенита». 

«Факел» примет «Зенит» в субботу в рамках 20-го тура Мир РПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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