Малафеев о трансферной кампании: «Зенит» не стал тратить лишнего. Усиление есть, потери компенсировать постарались, финансовый баланс даже в плюсе»

Вячеслав Малафеев оценил трансферную кампанию «Зенита».

– После зимней паузы «Зенит» усилился несколькими футболистами: Луисом Энрике, Сашей Зделаром, вернулся из аренды Ванья Дркушич. Из команды ушли: Клаудиньо, Родригао, Изидор. Не получилось купить Саласара из «Браги». Как вы оцените трансферную политику «Зенита» зимой? Питерский клуб больше потерял или приобрел?

– В это зимнее трансферное окно столько ушло и пришло футболистов, что не успеваешь за всеми следить и запоминать имена. Считаю в целом важным, что «Зенит» не стал тратить лишнего и соревноваться «кто больше заплатит». Например, это касается ситуации с поиском правого защитника.

Петербуржцы интересовались бразильцем Уэсли из «Фламенго», но отказались участвовать в аукционе, когда цена взлетела за 20 млн евро. Аналогично не состоялся переход уругвайского плеймейкера Родриго Саласара из «Браги» – судя по всему, не удалось согласовать условия сделки. Эти несостоявшиеся трансферы, может, немного разочаровали болельщиков, ведь ожидалось, что после ухода одних футболистов клуб возьмет еще одного-двух звездных новичков.

Тем не менее я считаю, что команда все равно осталась конкурентоспособной. Энрике – игрок высокого уровня, способный заменить креативного Клаудиньо, хотя ему, конечно, понадобится время на адаптацию. Остальные новички добавляют глубины составу. Да, состав изменился и даже помолодел, но сохраняется костяк опытных футболистов. Зимнюю кампанию «Зенита» оцениваю сдержанно-позитивно: точечное усиление есть, потери компенсировать постарались, а финансовый баланс даже в плюсе, – сказал экс-вратарь «Зенита».