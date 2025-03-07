  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Малафеев о трансферной кампании: «Зенит» не стал тратить лишнего. Усиление есть, потери компенсировать постарались, финансовый баланс даже в плюсе»
7

Малафеев о трансферной кампании: «Зенит» не стал тратить лишнего. Усиление есть, потери компенсировать постарались, финансовый баланс даже в плюсе»

Вячеслав Малафеев оценил трансферную кампанию «Зенита».

– После зимней паузы «Зенит» усилился несколькими футболистами: Луисом Энрике, Сашей Зделаром, вернулся из аренды Ванья Дркушич. Из команды ушли: Клаудиньо, Родригао, Изидор. Не получилось купить Саласара из «Браги». Как вы оцените трансферную политику «Зенита» зимой? Питерский клуб больше потерял или приобрел? 

– В это зимнее трансферное окно столько ушло и пришло футболистов, что не успеваешь за всеми следить и запоминать имена. Считаю в целом важным, что «Зенит» не стал тратить лишнего и соревноваться «кто больше заплатит». Например, это касается ситуации с поиском правого защитника.

Петербуржцы интересовались бразильцем Уэсли из «Фламенго», но отказались участвовать в аукционе, когда цена взлетела за 20 млн евро. Аналогично не состоялся переход уругвайского плеймейкера Родриго Саласара из «Браги» – судя по всему, не удалось согласовать условия сделки. Эти несостоявшиеся трансферы, может, немного разочаровали болельщиков, ведь ожидалось, что после ухода одних футболистов клуб возьмет еще одного-двух звездных новичков. 

Тем не менее я считаю, что команда все равно осталась конкурентоспособной. Энрике – игрок высокого уровня, способный заменить креативного Клаудиньо, хотя ему, конечно, понадобится время на адаптацию. Остальные новички добавляют глубины составу. Да, состав изменился и даже помолодел, но сохраняется костяк опытных футболистов. Зимнюю кампанию «Зенита» оцениваю сдержанно-позитивно: точечное усиление есть, потери компенсировать постарались, а финансовый баланс даже в плюсе, – сказал экс-вратарь «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт день за днем»
logoВячеслав Малафеев
logoСаша Зделар
logoЛуис Энрике Андре
logoРодриго Саласар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВанья Дркушич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Денисов: «В академии «Зенита» висели фото Халка с Дзюбой, а не выпускников – Аршавина, Быстрова, Малафеева. Топ-игроки, но при чем они здесь? Я сказал: «Меня вообще не вешайте»
1095 марта, 15:21
Малафеев женился в третий раз. Серебряная медалистка Олимпиады-2020 Шкатова младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
4021 февраля, 16:54Фото
«Спартак» – клуб с амбициями, желание конкурировать с «Зенитом» понятно. Но петербуржцы выглядят увереннее за счет сыгранности и опыта». Малафеев о клубах
68 февраля, 11:48
Вячеслав Малафеев: «КХЛ может легко конкурировать с РПЛ. Говорят, футбол – самый популярный вид спорта. Но хоккей набирает обороты»
2924 января, 16:50
Главные новости
«Аль-Наср» выиграл 1 из 6 последних матчей. В саудовской лиге команда Роналду и Пиоли идет 4-й
3746 минут назад
Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия
2658 минут назад
Галактионов про 1:1 с «Ахматом»: «Локомотив» недоволен, были нацелены прервать безвыигрышную серию. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами»
3сегодня, 20:39
Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров
8сегодня, 20:22
Роналду забил 926-й гол в карьере – «Аль-Шабабу»
23сегодня, 20:16
Гол Роналду «Аль-Шабабу» засчитан c помощью ВАР. Судьи сперва отменили его из-за офсайда, но выяснили, что мяч попал к форварду «Аль-Насра» после рикошета от защитника
23сегодня, 20:07Фото
Майну настроен покинуть «МЮ» и уехать из Англии. Манкунианцы готовы продать хавбека, оцениваемого в 70 млн фунтов
75сегодня, 19:30
«Локомотив» не побеждает 6 матчей – 3 поражения, 3 ничьих
17сегодня, 19:21
«Локомотив» не смог обыграть дома «Ахмат» – 1:1. Самородов ответил на гол Батракова
62сегодня, 19:12
Чемпионат России. «Краснодар» разгромил «Пари НН», «Локо» сыграл вничью с «Ахматом», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
341сегодня, 19:11
Ко всем новостям
Последние новости
Малафеев про РПЛ: «По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается»
9 минут назад
Галактионов о серии «Локо» без побед: «Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему. Самих это напрягает»
113 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина упустил победу над «Тулузой», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Гавр» Кузяева проведет матч в воскресенье
516 минут назад
Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграл вничью с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
319 минут назад
Желудочным соком захлебнулся 19-летний игрок «Металоглобуса» из 2-й лиги Румынии. Манолаче с лета страдал от хронической усталости и головокружения, врачи лечили его от инфекции
224 минуты назад
«Барса» продлит контракт с Левандовским. Но рассматривает возможность трансфера нового форварда
225 минут назад
Чемпионат Германии. «Майнц» обыграл «Боруссию» Менхенгладбах, «Байер», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Айнтрахт» – в воскресенье
233 минуты назад
Хавбек ЦСКА Кисляк: «В рыбалке интересен процесс, а не улов. А вот убивать животное на охоте... Не уверен»
442 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Шабабом», «Аль-Ахли» – с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Фейху»
550 минут назад
Миралем Пьянич: «Очень важно, что у ЦСКА есть Акинфеев. И Игорь, и Буффон похожи мнталитетом победителя»
2сегодня, 20:48