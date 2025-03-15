Головин не попал в заявку на матч с «Анжером» после возвращения в общую группу «Монако». Хавбек пропустит 6-ю игру подряд

Александр Головин не попал в заявку на субботний матч Лиги 1 с «Анжером».

Хавбек «Монако » пропустит 6-ю игру подряд, несмотря на возвращение в четверг в общую группу после восстановления от травмы приводящей мышцы.

Последний раз россиянин выходил на поле 12 февраля в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:1).