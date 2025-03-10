Головин вернется к тренировкам завтра. Хавбек «Монако», пропустивший 4 матча, готовится к игре с «Анжером»

Александр Головин во вторник приступит к тренировкам в общей группе.

Последний раз полузащитник «Монако » выходил на поле 7 февраля в матче против «ПСЖ» (1:4). Затем россиянин пропустил 4 матча во всех турнирах из-за травмы приводящей мышцы.

«С завтрашнего дня Саша начнет работу в общей группе. Будет готовиться к игре с «Анжером » [15 марта], – сказал агент футболиста Александр Клюев .

В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 17 матчей и забил 3 гола. Подробная статистика 28-летнего игрока доступна здесь .