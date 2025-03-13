Головин вернулся к тренировкам с «Монако». Он пропустил 4 матча из-за травмы

Российский игрок «Монако» Головин восстановился от травмы и вернулся к занятиям.

«Монако » объявил, что Александр Головин снова начала тренироваться в общей группе.

Последний раз полузащитник выходил на поле 7 февраля в матче против «ПСЖ» (1:4). Затем россиянин пропустил 4 матча во всех турнирах из-за травмы приводящей мышцы.