Головин вернулся к тренировкам с «Монако». Он пропустил 4 матча из-за травмы
Российский игрок «Монако» Головин восстановился от травмы и вернулся к занятиям.
«Монако» объявил, что Александр Головин снова начала тренироваться в общей группе.
Последний раз полузащитник выходил на поле 7 февраля в матче против «ПСЖ» (1:4). Затем россиянин пропустил 4 матча во всех турнирах из-за травмы приводящей мышцы.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Монако» в X
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