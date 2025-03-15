Беларусь хочет провести матч за Суперкубок УЕФА, «когда будут сняты санкционные препятствия»
Глава БФФ заявил о планах проведения в стране матча за Суперкубок УЕФА.
«Выражаю благодарность не только от себя лично, но и от всей белорусской футбольной общественности главе государства за то, что у нас будет новый Национальный стадион.
У нас есть в планах провести на этом стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Обсуждаем этот вопрос с УЕФА», – сказал Николай Шерстнев.
Обращаясь к советнику президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозефу Клименту, Шерстнев выразил надежду на то, что в УЕФА пойдут навстречу белорусской стороне, «когда будут сняты санкционные препятствия».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Betnews
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