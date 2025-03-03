РФС и УЕФА обсуждают возвращение российских клубов в еврокубки со следующего сезона. Вероятность допуска низка («Мутко против»)
Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», переговоры представителей РФС и УЕФА в последнее время активизировались. Помимо прочего, обсуждается вариант с возвращением российских команд в еврокубки уже со следующего сезона, но вероятность этого не очень высока.
Самым вероятным является вариант, при котором первыми на международную арену вернутся женские и юношеские клубы. В таком случае матчи, скорее всего, будут проходить на нейтральных полях.
Отмечается, что информацию о сближении позиций РФС и УЕФА подтвердили несколько источников.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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