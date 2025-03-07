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Карпин о возвращении сборной: «Горизонт отбора к Евро-2028 видится самым реалистичным»

Валерий Карпин допустил скорое возвращение сборной России на международные турниры.

«Почему нет? Не так давно эта вероятность была мифической. Сегодня изменилась информационная повестка, мы можем допустить возвращение в международные турниры и говорить о том, что это может произойти быстрее, чем кажется здесь и сейчас. 

Но даже если бы сейчас поменялось в один момент, впереди у нас все равно осталась бы Замбия. И мы готовились бы к ней так же, как готовимся в нынешних реалиях. Не будем загадывать. Горизонт отбора к Евро-2028 мне видится самым реалистичным.

Стратегия по формированию и развитию сборной России? Вектор был задан. Путь, по которому движемся, будет продолжен. В фокусе – молодые футболисты, в том числе и те ребята, которые, возможно, не были бы названы в расширенном списке и не получили бы вызова, будь мы в календаре официальных матчей», – сказал тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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