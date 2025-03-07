Карпин о возвращении сборной: «Горизонт отбора к Евро-2028 видится самым реалистичным»
«Почему нет? Не так давно эта вероятность была мифической. Сегодня изменилась информационная повестка, мы можем допустить возвращение в международные турниры и говорить о том, что это может произойти быстрее, чем кажется здесь и сейчас.
Но даже если бы сейчас поменялось в один момент, впереди у нас все равно осталась бы Замбия. И мы готовились бы к ней так же, как готовимся в нынешних реалиях. Не будем загадывать. Горизонт отбора к Евро-2028 мне видится самым реалистичным.
Стратегия по формированию и развитию сборной России? Вектор был задан. Путь, по которому движемся, будет продолжен. В фокусе – молодые футболисты, в том числе и те ребята, которые, возможно, не были бы названы в расширенном списке и не получили бы вызова, будь мы в календаре официальных матчей», – сказал тренер сборной России.
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