«Тоттенхэм» не выкупит Вернера у «Лейпцига» за 12 млн евро. У форварда 0 голов в 18 матчах АПЛ

«Тоттенхэм» решил не выкупать Тимо Вернера у «РБ Лейпциг».

29-летний немецкий форвард отдал 3 ассиста в 18 матчах АПЛ , в 27 играх сезона во всех турнирах он забил 1 гол – в Кубке английской лиги в ворота «Ман Сити».

Вернер присоединился к «шпорам» по ходу прошлого сезона в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Лейпцига ». В межсезонье лондонцы продлили аренду игрока.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, «Тоттенхэм » решил не выкупать Тимо за 12 млн евро.

Футболист вернется в немецкий клуб. Дальнейшее будущее игрока будет зависеть от того, останется ли в клубе тренер Марко Розе . Зарплата Вернера в «Лейпциге» – около 10 млн евро в год.

На данный момент Вернер не хотел бы переходить в другой клуб Бундеслиги. Есть конкретные запросы по нему от команд Премьер-лиги и МЛС.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь .