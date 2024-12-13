Постекоглу раскритиковал замененного в перерыве Вернера: «Непозволительно и неприемлемо. Это игрок сборной Германии»

Эндж Постекоглу остался недоволен игрой Тимо Вернера.

Нападающий «Тоттенхэма» был заменен в перерыве матча Лиги Европы против «Рейнджерс » (1:1).

«На мой взгляд, это непозволительно, учитывая, что у нас играют 18-летние футболисты. Я сказал это Тимо. Он игрок сборной Германии. На данный момент у нас не так много вариантов по составу.

Мне нужно, чтобы каждый, кто вышел на поле, выложился по полной. То, как Тимо Вернер играл в первом тайме, неприемлемо.

Нам нужно, что все, включая Тимо, вносили свой вклад, потому что у нас нет глубины, чтобы выводить футболистов из состава, если они играют плохо. Нужно, чтобы каждый выполнил свою роль. Особенно это касается опытных игроков.

Когда я прошу молодых ребят выполнить огромную работу, я ожидаю такого же уровня от некоторых опытных ребят. В этом матче все было не так», – сказал главный тренер «Тоттенхэма » Эндж Постекоглу .