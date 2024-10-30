Вернер забил впервые за 234 дня – «Ман Сити» в Кубке лиги
Тимо Вернер забил в официальном матче впервые с весны.
28-летний немецкий форвард «Тоттенхэма» поразил ворота «Манчестер Сити» на 5-й минуте матча 1/8 финала Кубка английской лиги.
В последний раз Вернер забивал 10 марта – «Астон Вилле» в АПЛ (4:0). С тех пор прошло 234 дня, в 16 играх подряд Тимо не мог отличиться.
Подробная статистика выступлений нападающего – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» (2:0, первый тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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