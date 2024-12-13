Постекоглу о словах про Вернера: «Это не критика, а оценка. Не собираюсь беспокоиться о задетом самолюбии людей. Он выиграл ЛЧ – это уровень, а он его не достиг»

Эндж Постекоглу объяснил критику в адрес игры Тимо Вернера.

Тренер «Тоттенхэма» остался недоволен действиями нападающего в матче Лиги Европы против «Рейнджерс» (1:1).

«Это была не критика, а оценка. Если мы сыграли плохо, значит, сыграли плохо.

Я прошу 18-летних ребят выполнять сложную работу, а у нас есть опытные игроки. Тимо – опытный футболист.

Это футболист, представляющий свою сборную, он выиграл Лигу чемпионов – а это определенный уровень, который нужно показать и помочь команде, а он его не достиг.

Я заменил его в перерыве, сделав тем самым заявление об его игре. Это была не критика, а просто оценка его игры. В этом сложном матче он должен был быть лучше.

Я не собираюсь беспокоиться о задетом самолюбии людей. Это футбольный клуб. Мы хотим чего-то добиться, хотим быть успешными», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.