Постекоглу о словах про Вернера: «Это не критика, а оценка. Не собираюсь беспокоиться о задетом самолюбии людей. Он выиграл ЛЧ – это уровень, а он его не достиг»
Тренер «Тоттенхэма» остался недоволен действиями нападающего в матче Лиги Европы против «Рейнджерс» (1:1).
«Это была не критика, а оценка. Если мы сыграли плохо, значит, сыграли плохо.
Я прошу 18-летних ребят выполнять сложную работу, а у нас есть опытные игроки. Тимо – опытный футболист.
Это футболист, представляющий свою сборную, он выиграл Лигу чемпионов – а это определенный уровень, который нужно показать и помочь команде, а он его не достиг.
Я заменил его в перерыве, сделав тем самым заявление об его игре. Это была не критика, а просто оценка его игры. В этом сложном матче он должен был быть лучше.
Я не собираюсь беспокоиться о задетом самолюбии людей. Это футбольный клуб. Мы хотим чего-то добиться, хотим быть успешными», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
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