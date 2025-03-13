«Астон Вилла» впервые с 1983 года вышла в четвертьфинал ЛЧ/КЕЧ
«Астон Вилла» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые в XXI веке.
Команда Унаи Эмери дважды обыграла «Брюгге» (3:1, 3:0) в 1/8 финала. В следующем раунде бирмингемцы встретятся с «ПСЖ», игры пройдут 8-9 и 15-16 апреля.
В последний раз «Астон Вилла» доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов в сезоне-1982/83. Тогда ее на этом этапе остановил «Ювентус».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости