«Астон Вилла» впервые с 1983 года вышла в четвертьфинал ЛЧ/КЕЧ

«Астон Вилла» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые в XXI веке.

Команда Унаи Эмери дважды обыграла «Брюгге » (3:1, 3:0) в 1/8 финала. В следующем раунде бирмингемцы встретятся с «ПСЖ», игры пройдут 8-9 и 15-16 апреля.

В последний раз «Астон Вилла » доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов в сезоне-1982/83. Тогда ее на этом этапе остановил «Ювентус».