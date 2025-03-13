29

«Астон Вилла» впервые с 1983 года вышла в четвертьфинал ЛЧ/КЕЧ

«Астон Вилла» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые в XXI веке.

Команда Унаи Эмери дважды обыграла «Брюгге» (3:1, 3:0) в 1/8 финала. В следующем раунде бирмингемцы встретятся с «ПСЖ», игры пройдут 8-9 и 15-16 апреля.

В последний раз «Астон Вилла» доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов в сезоне-1982/83. Тогда ее на этом этапе остановил «Ювентус».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoАстон Вилла
logoвысшая лига Бельгия
logoБрюгге
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoУнаи Эмери
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд одолела «Лилль», «Арсенал» прошел ПСВ, «Астон Вилла» разгромила «Брюгге»
104023 минуты назадLive
«Астон Вилла» разгромила «Брюгге» – 3:0. Асенсио сделал дубль, Саббе удалили на 16-й минуте
324 минуты назад
Асенсио забил 7 голов в 5 последних матчах за «Астон Виллу» – больше, чем за весь 2024 год
753 минуты назад
Главные новости
«Арсенал» выиграл 1 из 5 последних матчей. Дальше – «Челси»
5 минут назад
«Арсенал» при Артете 2 раза подряд вышел в 1/4 финала ЛЧ. До него в последний раз были там в 2010-м
518 минут назад
«Атлетико» – «Реал». 1:0 – Галлахер забил на 1-й, Винисиус не реализовал пенальти, идут экстра-таймы. Онлайн-трансляция
38222 минуты назадLive
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд одолела «Лилль», «Арсенал» прошел ПСВ, «Астон Вилла» разгромила «Брюгге»
104023 минуты назадLive
Винисиус впервые не забил пенальти в «Реале» – после 7 голов. Было два промаха в сборной Бразилии
3538 минут назад
Винисиус не реализовал пенальти, назначенный за фол Лангле на Мбаппе. Вингер «Реала» пробил выше ворот «Атлетико»
5339 минут назадФото
Судьи должны были поставить пенальти в пользу «Реала» за руку Джулиано Симеоне, считает экс-арбитр Фернандес: «Она слишком далеко отставлена»
647 минут назад
Асенсио забил 7 голов в 5 последних матчах за «Астон Виллу» – больше, чем за весь 2024 год
753 минуты назад
Гамарра о расизме: «Ты должен показать характер, нельзя уходить с поля в слезах из-за какого-то жеста. С этим поколением что-то не так»
4сегодня, 21:07
Глава «Трапани»: «Марадону убили. Его спаивали, заставляли подписывать документы, когда он уже не узнавал себя в зеркале. Юрист Морла – вот кто ответственен за все»
32сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Де Поль травмировал ногу в матче «Атлетико» с «Реалом»
210 минут назад
«Арсенал» прошел ПСВ в 1/8 финала ЛЧ – 2:2 во втором матче, 9:3 по сумме игр
2224 минуты назад
«Астон Вилла» разгромила «Брюгге» – 3:0. Асенсио сделал дубль, Саббе удалили на 16-й минуте
324 минуты назад
Менди заменен из-за травмы задней поверхности бедра в матче «Реала» с «Атлетико»
131 минуту назад
Руни о голе «ПСЖ» «Ливерпулю»: «Ван Дейк поленился во время прессинга и оставил большой простор для Дембеле, а на таком уровне тебя наказывают. Но «ПСЖ» был лучше по сумме матчей, думаю»
347 минут назад
Каррагер о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. Результат первой игры был ограблением»
7сегодня, 21:14
Ковач о 2:1 с «Лиллем»: «Боруссия» победила более чем заслуженно, контролировала игру все 90 минут. Это именно то, чего я хочу. Мы могли забить больше голов»
сегодня, 20:55
«Атлетико» 8 раз пробил до перерыва, в створ – трижды. У «Реала» 3 удара, точный – на 29-й минуте
9сегодня, 20:53
Зинченко забил за «Арсенал» впервые с 2023 года – в матче с ПСВ в ЛЧ
4сегодня, 20:20
Николич про 2:1 с «Динамо»: «Результат неплохой, ЦСКА мог забить еще. Не понравилось, что допустили нервную концовку, опасные удары»
11сегодня, 20:19