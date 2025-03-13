Карпин о невызове Дугласа в сборную: «Острой необходимости нет. Решили дать ему время, чтобы понять, насколько он заинтересован в выступлении за Россию»
Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России защитника «Зенита» Дугласа.
Сегодня был объявлен состав сборной России на матчи с Гренадой и Замбией. В окончательный список не попал Дуглас Сантос.
– Большой резонанс после публикации расширенного состава сборной вызвало включение в него Дугласа Сантоса. В итоговом списке его нет. Почему?
– Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы.
Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России, – сказал главный тренер сборной Валерий Карпин.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: РФС
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