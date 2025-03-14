Борис Игнатьев о сборной: «Ждем, когда приоткроются шлюзы и будем тренироваться с более титулованными командами Европы и мира. Матч с Гренадой — отличная подготовка»

Борис Игнатьев ждет, когда сборная России сыграет с более титулованными соперниками.

«Все, что связанно с нашей сборной в футболе — очень интересно. У нас есть сборная, она будет играть в футбол, и это для нас очень большое событие. Хотя мы прекрасно понимаем причину, по которой мы сейчас играем именно с Гренадой. И ждем с нетерпением, когда приоткроются шлюзы и мы будем тренироваться с более титулованными командами Европы и мира.

Матч с Гренадой — отличная к этому подготовка. Без таких тренировок никуда», — сказал экс‑тренер сборной России.

Товарищеский матч Россия – Гренада пройдет 19 марта в Москве.