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Жирков получил тренерскую лицензию: «Не думал, что будет так трудно – много работы на компьютере, сильно волновался, когда надо было что-то отвечать. Набираюсь опыта в Медиалиге»

Юрий Жирков рассказал, почему ему было трудно учиться на тренера.

Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в тренерском штабе клуба Мир РПЛ, а также главным тренером клуба Мелбет Первой лиги. Такую же лицензию получили бывшие футболисты Александр Мостовой и Андрей Аршавин.

– Да, я получил тренерскую лицензию. Надо с чего-то начинать.

Пока я один из помощников в «СКА-Ростов». Немного привыкаю, набираюсь опыта в Медиалиге. Учеба для меня прошла тяжеловато. Не думал, что будет так трудно.

– С какими трудностями столкнулись?

– Много работы на компьютере. Вспомнил школьные времена, когда надо было выходить, что-то отвечать.

– Волновались?

– Очень сильно. Группа состояла из известных игроков.

– В вашей группе был Александр Мостовой. Он был счастлив, что получил лицензию?

– Думаю, все были счастливы.

– Под фотографией Андрея Аршавина с тренерской лицензией люди оставляют комментарии, не верят, что ему 43 года.

– Может, это жена Андрея сделала обработку (смеется). Я тоже могу стать молодым. Аршавин выглядит очень хорошо, – сказал Жирков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoЮрий Жирков
logoАндрей Аршавин
logoWinline Медиалига
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoСКА Ростов
logoЦСКА
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logoпремьер-лига Россия
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