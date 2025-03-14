Жирков получил тренерскую лицензию: «Не думал, что будет так трудно – много работы на компьютере, сильно волновался, когда надо было что-то отвечать. Набираюсь опыта в Медиалиге»
Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в тренерском штабе клуба Мир РПЛ, а также главным тренером клуба Мелбет Первой лиги. Такую же лицензию получили бывшие футболисты Александр Мостовой и Андрей Аршавин.
– Да, я получил тренерскую лицензию. Надо с чего-то начинать.
Пока я один из помощников в «СКА-Ростов». Немного привыкаю, набираюсь опыта в Медиалиге. Учеба для меня прошла тяжеловато. Не думал, что будет так трудно.
– С какими трудностями столкнулись?
– Много работы на компьютере. Вспомнил школьные времена, когда надо было выходить, что-то отвечать.
– Волновались?
– Очень сильно. Группа состояла из известных игроков.
– В вашей группе был Александр Мостовой. Он был счастлив, что получил лицензию?
– Думаю, все были счастливы.
– Под фотографией Андрея Аршавина с тренерской лицензией люди оставляют комментарии, не верят, что ему 43 года.
– Может, это жена Андрея сделала обработку (смеется). Я тоже могу стать молодым. Аршавин выглядит очень хорошо, – сказал Жирков.
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