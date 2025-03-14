Жирков на вопрос, почему Кокорин назвал РПЛ говном: «Может, потому что он на Кипре играет. Мы все не реализовались в РПЛ, и я в том числе»

Юрий Жирков прокомментировал слова Александра Кокорина про РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

– Это мнение Кокорина. Мне какие-то матчи в российском футболе нравятся, какие-то – нет.

– Почему Кокорин так категорично высказался в адрес российского футбола?

– Может, потому что он на Кипре играет.

– Кокорин не реализовал себя в чемпионате России?

– Мы все не реализовались в РПЛ, и я в том числе. Например, мне можно было побольше поиграть в Англии, думать о здоровье, каких-то травм можно было избежать, – сказал бывший защитник «Челси ».