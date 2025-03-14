Жирков на вопрос, почему Кокорин назвал РПЛ говном: «Может, потому что он на Кипре играет. Мы все не реализовались в РПЛ, и я в том числе»
Юрий Жирков прокомментировал слова Александра Кокорина про РПЛ.
В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
– Это мнение Кокорина. Мне какие-то матчи в российском футболе нравятся, какие-то – нет.
– Почему Кокорин так категорично высказался в адрес российского футбола?
– Может, потому что он на Кипре играет.
– Кокорин не реализовал себя в чемпионате России?
– Мы все не реализовались в РПЛ, и я в том числе. Например, мне можно было побольше поиграть в Англии, думать о здоровье, каких-то травм можно было избежать, – сказал бывший защитник «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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