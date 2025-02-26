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«Анжи Медиа» может пригласить Роберто Карлоса, Кокорина и Денисова. Агаларов и Гаджибеков планируют играть в МФЛ

Арзулум Султанахмедов рассказал, кто может сыграть за «Анжи Медиа».

Камиль Агаларов, легенда клуба, готовится к Медиалиге. Тренируется, приводит себя в форму, чтобы заиграть. Он не хочет просто на бровке постоять.

Алишка Гаджибеков тоже готов играть. Они не хотят просто амбассадорами быть, а реально намерены показать результат.

– Роберто Карлос может появиться в медийном «Анжи»?

– Да, есть вероятность. У нас выходил ролик, где был такой намек.

Кокорин, Денисов, Жирков?

– Да. Будем думать, – рассказал президент «Анжи Медиа».

Махачкалинский клуб объявил о возрождении в сентябре 2024 года и планирует участвовать в Winline Медиалиге.

МФЛ-6 стартует в апреле и, скорее всего, «Анжи Медиа» пропустит новый сезон. Однако клуб получил приглашение в осенний Кубок Лиги.

«Анжи» утратил профессиональный статус летом 2022 года, когда не смог получить лицензию для выступления во Второй лиге. Премьер-лигу клуб из столицы Дагестана покинул по итогам сезона-2018/19.

За «Анжи», которым владел Сулейман Керимов, выступали Самюэль Это′О, Роберто Карлос, Лассана Диарра и другие известные игроки. Команду тренировал Гус Хиддинк.

«Анжи» стал бронзовым призером РПЛ в сезоне-2012/13 и дважды выходил в финал Кубка России (2001, 2013). Команда дважды участвовала в плей-офф Лиги Европы – в сезонах-2012/13 и 2013/14.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Kick
logoРоберто Карлос
logoпремьер-лига Россия
logoКамиль Агаларов
logoАнжи
logoWinline Медиалига
logoИгорь Денисов
logoЮрий Жирков
logoАлександр Кокорин
logoАли Гаджибеков
logoWinline Кубок Медиалиги
logoАнжи Медиа
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